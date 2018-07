Torino 2026, Appendino al Coni per illustrare il dossier di candidatura

Chiara Appendino in missione a Roma per perorare la causa di Torino 2026. La sindaca del capoluogo piemontese è al Coni per l’incontro con la responsabile per le candidature italiane ai Giochi invernali del 2026, l’ex campionessa di scherma Diana Bianchedi.

Appendino illustrerà nei dettagli il dossier di candidatura, che è stato ufficialmente consegnato via mail come rende nota la Città, per rendere definitiva la discesa in campo di Torino. Cortina è stata la prima città italiana a consegnare il suo dossier, si attende ora anche quello di Milano.

Nell’arrivare al Coni la sindaca di Torino ha sfiorato l’incrocio con il presidente Giovanni Malagò, impegnato a Palazzo Chigi in una riunione della cabina di regia delle Universiadi 2019, in programma a Napoli.

“Appendino sta arrivando per consegnare il dossier – ha dichiarato Malagò – C’è tutto il gruppo che si occupa della candidatura che sta aspettando. La sindaca di Torino incontrerà Diana Bianchedi“.