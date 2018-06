Torino 2026, i consiglieri M5S: “Irricevibile la proposta dell’Unione Montana”

I consiglieri M5S di Torino non intendono recepire l’invito dell’Unione Montana Comuni Olimpici via Lattea, che nel corso di un incontro con la sindaca Chiara Appendino hanno comunicato l’intenzione di affidare a un soggetto la predisposizione di un proto-dossier sulla candidatura olimpica per i Giochi Invernali del 2026.

“Rigettiamo la proposta restando fermamente convinti che l’approccio ad un mega evento sportivo come le Olimpiadi debba poggiare su ben altre basi”, scrive su Facebook la consigliera Maura Paoli, anche a nome dei colleghi di movimento Daniela Albano, Damiano Carretto, Viviana Ferrero e Marina Pollicino.

“Sulle Olimpiadi non ci stiamo. Inaccettabile il repentino cambio di passo della sindaca, all’indomani dell’intesa sul governo”, rincara la dose la consigliera che aggiunge: “Il progetto che doveva arrivare a definire il pre-dossier olimpico avrebbe dovuto essere molto più articolato, sviluppato da tecnici anche critici nei confronti dell’opera, sostenuto da fondi privati e ora arriva la proposta, irricevibile dal nostro punto di vista, di far preparare in brevissimo tempo un dossier per valutare la fattibilità dell’opera. Documento che a nostro avviso non sarebbe in grado di evidenziarne criticità perché realizzato in maniera frettolosa e senza il team di esperti premessa indispensabile per un’analisi approfondita”.