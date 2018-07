Torino 2026, il consiglio comunale approva la delibera di sostegno alla candidatura

Arriva il sospirato sì, ma non all'unanimità. Appendino: "No a corsa congiunta con Milano"

Il sospirato sì del consiglio comunale di Torino alla delibera di sostegno alla candidatura olimpica invernale del 2026 è finalmente arrivato. Il documento è stato approvato con 22 voti a favore, 8 astenuti e un contrario, senza dunque l’auspicata unanimità.

Per il sì hanno votato compatti i consiglieri M5S e Noi con l’Italia, con la significativa assenza delle pentastellate Daniela Albano e Marina Pollicino, tra le più strenue oppositrici alla candidatura. Si sono invece astenuti i consiglieri Pd, Moderati, Lista Civica Torino e Lista Civica Morano, mentre l’unico contrario è stato il rappresentante di Uscita di Sicurezza.

“La maggioranza c’è, credo nel lavoro fatto, non abbiamo paura di candidarci”, ha sottolineato la sindaca Chiara Appendino che in precedenza aveva ribadito il no di Torino a una candidatura congiunta con Milano. “Ora non ci sono più scuse, quello che rimarrà agli atti è il voto di oggi, che andrà al Coni“.