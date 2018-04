TORINO 2026. “Le Olimpiadi come la Tav”: ecco ‘CoNo’, il coordinamento antiGiochi

L’idea di ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 non mette tutti d’accordo a Torino. Anzi, c’è chi teme “pesanti ripercussioni sulle finanze comunali e sui servizi ai cittadini torinesi”.

Per questo motivo è nato “CoNo”, ovvero il Coordinamento No Olimpiadi, cui hanno aderito organizzazioni e cittadini contrari all’ipotesi di una nuova candidatura del capoluogo piemontese che ha già ospitato i Giochi nel 2006.

“Le Olimpiadi sono assimilabili alla costruzione di una grande opera come la Tav Torino-Lione, in cui sono più gli interessi e i benefici di tipo economico che ne derivano a coloro i quali ne gestiscono la realizzazione che non il valore dal punto di vista sportivo” afferma il CoNo.

Il Coordinamento sollecita il Comune di Torino e la sindaca, Chiara Appendino, a “non presentare l’autunno prossimo la candidatura al Cio”. E assicura il massimo impegno “a contrastare da vicino tutte le fase che porteranno nei prossimi mesi alla definizione e valutazione del progetto”.