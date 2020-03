Torino, 20enne egiziano evade dai domiciliari: fermato e denunciato

Un arresto a Torino, in via San Quintino, nell’ambito dei controlli per i provvedimenti contro l’emergenza Coronavirus. Gli agenti del commissariato Centro hanno fermato un 20enne egiziano, evaso dagli arresti domiciliari.

IL FATTO

L’uomo ha inizialmente raccontato ai poliziotti di essersi recato in farmacia per comprare medicine. Il 20enne, però, è risultato privo di autocertificazione e gli operatori hanno proseguito in ulteriori accertamenti, fino a scoprire che l’egiziano è attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in un comune della provincia. Era stato infatti fermato per diversi reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti: è stato fermato per evasione e denunciato in stato di libertà per inottemperanza al DPCM.