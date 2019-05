Torino 21 – Lanciarsi nel mondo del business con i professionisti del marketing

Una realtà che sta crescendo sempre di più in città, proprio così come le aziende che grazie alla sua professionalità aiuta ad emergere e a farsi notare sul mercato. Si tratta della Torino21, l’agenzia che da oltre dieci anni opera nell’ambito dei servizi alle imprese e specializzata in particolare su: business solution, marketing strategies, consulting. Torino 21 rappresenta una rete capillare di servizi sul territorio nazionale per la consulenza dei servizi business to business e business to consumer, insomma la scelta giusta per chi decide di mettersi sul mercato ma anche per chi ha necessità di rinnovare il proprio giro di affari, la propria immagine e tutto ciò che è legato alla propria azienda. Perché si sa, quando si tratta di lavoro se non si è da soli è decisamente meglio. Oltre alla progettazione e allo sviluppo di tecniche e strategie di marketing in relazione a mercati e consumatori, alla consulenza aziendale che rappresenta il pezzo forte dell’agenzia, Torino21 si occupa di formazione di personale qualificato a seconda delle esigenze dell’azienda committente e quindi dopo un’attenta consulenza. Lo sviluppo aziendale coinvolge molte figure professionali e la selezione o ecruitement “mirato” si rivela un passo decisivo e fondamentale per il successo di tutti i settori aziendali. Torino21 anche un punto di riferimento per chi vuole iniziare un lavoro nel mondo della comunicazione perché l’agenzia, in continua crescita, è sempre in cerca di personale dinamico da inserire nel proprio staff.

Indirizzo: corso Orbassano 336, Torino

Telefono: 011.3116804

Orario: 9-18 (chiuso sabato e domenica)

Sito: www.torino-21.com