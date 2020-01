TORINO 21- UN BUSINESS MIRATO ED EFFICACE, L’UNICA STRATEGIA VINCENTE SUL MERCATO DELLE IMPRESE

I servizi per le imprese funzionano solo se ci si affida a professionisti del settore. Come Torino21, attiva da più di un decennio e che ha come punto di forza settori strategici come business solution, marketing strategies, consulting. Fondamentale per le aziende è farsi conoscere sul mercato. Per questo Torino21 ha organizzato una rete capillare di servizi sul territorio nazionale concentrati sulla consulenza, dedicati al business to business e business to consumer.

L’agenzia sviluppa tecniche e strategie di marketing in relazione a mercati e consumatori, propone servizi di consulenza aziendale ma si occupa di formazione di personale qualificato a seconda delle esigenze dell’azienda committente e quindi dopo un’attenta consulenza. La crescita aziendale coinvolge molte figure professionali e la selezione o il recruitment mirato diventa quindi un passo fondamentale per il successo di tutti i settori aziendali.

Torino21, corso Orbassano 336 Torino.

Telefono: 011.3116804.

Sito web: www.torino-21.com

Orario: 9-18 (chiuso sabato/domenica).