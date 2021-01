Torino, 23enne con obbligo di firma dà in escandescenze davanti al Commissariato: arrestato

L'uomo, cittadino etiope, ha iniziato ad urlare frasi sconnesse per strada. Fermato, ha aggredito i poliziotti a testate per sfuggire ai controlli

Attimi di caos nella giornata di ieri a Torino: gli agenti del Commissariato Centro hanno arrestato un 23enne etiope per aver dato in escandescenze davanti ai poliziotti, che lo avevano fermato per un controllo.

IL FATTO

E’ accaduto poco dopo le 16 in via Verdi: l’uomo ha iniziato ad urlare per strada senza alcun motivo, proferendo frasi sconnesse in una lingua incomprensibile, avvicinandosi sempre più nei pressi dell’ufficio di Polizia. La pattuglia del Commissariato si è avvicinata a lui nel tentativo di tranquillizzarlo, ma il 23enne si è opposto, bloccando l’entrata dell’edificio. Nonostante il rifiuto di fornire le proprie generalità, gli agenti lo riconoscono in fretta: si tratta di un soggetto sottoposto all’obbligo di presentazione alla p.g. a seguito dell’arresto, avvenuto a novembre dello scorso anno, per rapina, resistenza a pubblico ufficiale ed ubriachezza.

IL 23ENNE AGGREDISCE I POLIZIOTTI

L’operatore in servizio al corpo di guardia porge allora il registro all’etiope, al fine di procedere all’adempimento della misura, ma questi lo scaraventa contro l’agente, tentando la fuga. I poliziotti lo bloccano ma ne nasce una colluttazione, dove il 23enne inizia a colpire con delle testate al petto un agente per farsi strada, senza provocare alcuna lesione. Lo straniero, con numerosi precedenti specifici, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, oltraggio ed interruzione di pubblico servizio.