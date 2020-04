Torino e il 25 aprile ai tempi del covid: Appendino in mascherina apre la maratona web in piazza Palazzo di Città [VIDEO]

La sindaca ha posato una corona d'alloro davanti alla lapide posta in memoria del conferimento della medaglia d'oro alla resistenza a Torino

Il coronavirus ferma le tradizionali celebrazioni del 25 aprile. Torino sceglie il web, con una maratona che prende il via alle 10. Tanti gli appuntamenti virtuali per festeggiare la data simbolo della rinascita del Paese nel suo 75esimo anniversario: oltre 200 contenuti tra filmati, musica e racconti, 70 realtà culturali coinvolte e più di 300 ospiti tra scrittori, sociologi, storici, attori e politologi per celebrare la Festa della Liberazione.

Ieri, venerdì 24 aprile, la sindaca Chiara Appendino, munita di mascherina, ha posato una corona d’alloro in piazza Palazzo di Città davanti alla lapide posta in memoria del conferimento della medaglia d’oro alla resistenza a Torino. Successivamente, nel cortile del Palazzo Comunale, una rappresentanza della Banda Musicale della polizia municipale ha suonato per la cerimonia.

L’evento, trasmesso oggi, ha aperto la maratona online.

In serata la tradizionale fiaccolata sarà sostituita da un flash mob: la Città invita i torinesi a esporre il tricolore e accendere una luce, una candela o un qualsiasi lume sui balconi o finestre dalle 21.00 in poi.

Protagonista dei festeggiamenti sarà anche la Mole Antonelliana che, grazie al Gruppo Iren, dal 24 al 26 aprile sarà illuminata con il logo del 75esimo anniversario.

SEGUI LA MARATONA WEB: