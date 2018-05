Torino, 27enne stroncato da meningite fulminante: la sorella fonda una onlus pro-vax

Nel giugno del 2017 il torinese Claudio Bassi morì a soli 27 anni a causa di una meningite fulminante. Se fosse stato vaccinato, quella tragedia sarebbe stata evitata.

Proprio per questo motivo la sorella maggiore, Claudia, ha deciso di fondare una onlus a lui intitolata: l’obiettivo è promuovere la cultura vaccinale. Oggi l’associazione è stata presentata a Palazzo Lascaris, alla presenza del consigliere regionale Alfredo Monaco che ha sposato l’iniziativa.

“Dopo la morte di mio fratello nella rianimazione dell’ospedale San Luigi, abbiamo scoperto che la meningite si può evitare con un semplice vaccino – ha detto Claudia Bassi -. Non l’aveva fatto, perché non era obbligatorio. C’è un gap enorme tra ciò che gli operatori della sanità conoscono e ciò che sanno i cittadini. E’ nostra intenzione raccogliere fondi, formarci e anche racimolare dei soldi per pagare i vaccini a chi non può permetterseli. Le persone non devono morire come mio fratello solo perché non sanno ciò che possono fare per tutelarsi”.