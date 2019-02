E' successo questa mattina, intorno alle 8, in corso Galileo Ferraris

E’ in prognosi riservata al Cto di Torino, una giovane di 28enne investita da un’auto questa mattina, intorno alle 8, mentre attraversava la strada in corso Galileo Ferraris all’angolo con via Fratelli Carle.

La donna, subito soccorsa, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Cto. Sul luogo dell’incidente gli agenti della squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale, che sono alla ricerca di testimoni per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.