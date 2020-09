Torino, 29enne occupa un appartamento ma la proprietaria se ne accorge e lo fa arrestare

Sono circa le 10 del mattino e una donna, proprietaria di un piccolo stabile disabitato in zona Aurora, nota la persiana della finestra al primo piano divelta. Temendo la presenza di qualcuno all’interno del palazzo, allerta le forze dell’ordine. I poliziotti, giunti davanti alla porta dell’appartamento indicato, riescono a entrare passando da un terrazzo comunicante perché la finestra era bloccata dall’interno.

Subito notano un paio di scarpe accanto alla porta della camera che non appartengono alla proprietaria. Nella stanza, seduto sul letto, c’è un uomo, un marocchino di 29 anni, che, alla vista degli agenti, tenta di afferrare un coltello appoggiato sul comodino.

Lo straniero, con numerosi precedenti e un ordine di espulsione dall’Italia a carico, è stato bloccato e arrestato per invasione di terreni/edifici e indagato per non aver lasciato il Paese.

Inoltre ha causato non pochi danni. Per introdursi nell’alloggio, infatti, ha rotto il vetro di una portafinestra e della relativa persiana che dava sull’estero, oltre ad aver danneggiato il contatore elettrico e una porta a vetro.