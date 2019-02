Torino, 30enne fuori controllo ferisce un vigile urbano con calci e testate

Un pomeriggio di ordinaria follia. Nei pressi del cantiere di corso Grosseto, a Torino, un 30enne nigeriano, evidentemente sotto l’effetto di alcol o droghe, ha seminato il panico in strada.

Prima ha tentato di aggredire gli automobilisti in transito e i pedoni che stavano attraversando, poi si è addirittura sdraiato in mezzo all’incrocio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del VII comando della polizia municipale, che, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo, anche grazie all’aiuto di un cittadino. Lo straniero si è scagliando anche contro gli agenti con testate, spinte e calci: un vigile urbani è rimasto ferito. Ha riportato lesioni guaribili in sette giorni.