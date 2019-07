Torino, 33 arresti negli ultimi 8 giorni: c’è anche un 26enne che ha aizzato il pitbull contro la ex e il nuovo compagno

Trentatre gli arresti eseguiti dagli agenti di polizia che si occupano di prevenzione generale e soccorso pubblico a Torino dal 3 agli 11 luglio: tredici per reati inerenti agli stupefacenti e venti quelli per reati contro il patrimonio e la persona.

Le zone maggiormente interessate sono quelle del centro città, in particolare corso Vittorio Emanuele nella zona che va dalla stazione Porta Nuova fino al Parco del Valentino, corso Massimo d’Azeglio, alcune aree ricadenti sotto la giurisdizione del Comm.to Barriera Nizza e diverse zone appartenenti ad altri commissariati cittadini, fra i quali in particolare Barriera Milano (soprattutto la zona di via Scarlatti, via Montanaro, corso Giulio Cesare).

Gli agenti sono, in diverse circostanze, intervenuti a seguito di furti in casa o ai danni di esercizi commerciali, alcuni dei quali trasformatisi in rapine perché gli autori minacciavano ed aggredivano il personale preposto alla vigilanza degli stessi per assicurarsi l’ingiusto profitto. Nello specifico, sono cinque le persone arrestate per rapina impropria mentre dieci quelle per furto.

Alcuni interventi hanno, invece, riguardato reati commessi contro la persona; si tratta, ad esempio, di stalking e maltrattamenti in famiglia. Nel primo caso è stato tratto in arresto un cittadino italiano di 26 anni che aveva seguito la ex compagna per strada, aizzando il proprio pitbull contro lei e il nuovo fidanzato. Nel secondo caso, di un ventiquattrenne di origini peruviane, arrestato per maltrattamenti nei confronti delle sorelle, minacciate in casa con un coltello.

Tredici le persone (tutte di origine straniera) arrestate invece per reati inerenti agli stupefacenti: si tratta di spacciatori sorpresi nella flagranza di reato, con dosi di droga già pronte per essere spacciate ai clienti.