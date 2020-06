Torino, 35enne fuori controllo: picchia la moglie e sradica il citofono per sviare la polizia

La donna, afferrata per i capelli, ha riportato ferite guaribili in 15 giorni. In manette il compagno violento

Domenica sera una donna è stata aggredita dal marito nel loro appartamento nel quartiere Borgo Vittoria di Torino. Quando gli agenti della Squadra Volante sono giunti sul posto, la donna tremava, si reggeva la testa per il dolore e aveva la figlia piccola avvinghiata a una gamba, spaventata per quanto successo poco prima.

La donna ha raccontato che il marito l’aveva prima insultata e poi picchiata, fino a scaraventarla per terra dopo averla afferrata per i capelli. Nonostante l’aggressione, la vittima è riuscita a chiamare il 112 Nue. Il consorte, però, per far sì che la donna risultasse irreperibile, ha addirittura sradicato e rotto il citofono di casa.

Il suo incubo durava da tempo: in seguito alle ultime botte ricevute, la donna è stata soccorsa con ferite giudicate guaribili in 15 giorni. L’uomo, un 35enne romeno, è stato arrestato per maltrattamenti.