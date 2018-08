Torino, 36enne arrestato in un albergo di San Salvario: in camera aveva droga e merce rubata

L'uomo, destinatario di un ordine di custodia cautelare, è stato anche denunciato per furto aggravato e ricettazione

Aveva venduto parte della refurtiva a uno spacciatore in cambio di droga

Un italiano di 36 anni, destinatario di un ordine di custodia cautelare, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia in albergo di San Salvario, a Torino.

Nella sua camera gli agenti hanno trovato e sequestrato un ovulo aperto con tracce di cocaina, altre dosi di stupefacente e uno zaino contenenti documenti di identità, bancomat, cellulari, macchine fotografiche, orologi e occhiali da sole rubati.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato anche denunciato per furto aggravato e ricettazione, in quanto aveva venduto parte del ‘bottino’ a uno spacciatore in cambio di droga.