Torino, 36enne fermata in stazione per evasione: era ai domiciliari

Sette persone indagate e 2.997 identificate, di cui 863 stranieri, 146 minori e 681 con precedenti di Polizia; 34 veicoli controllati, 274 pattuglie impiegate in stazione e undici i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti in danno dei viaggiatori; 29 i servizi lungo linea e 33 di Ordine Pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

In particolare, a Torino una 36enne italiana è stata denunciata dagli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria per il reato di evasione. La donna è stata rintracciata, in stazione, dopo che si era allontanata, arbitrariamente, dalla propria residenza pur essendo sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare per il reato di truffa in concorso.

Nella provincia di Novara un 37enne keniano è stato denunciato per inottemperanza delle norme sugli stranieri, poiché durante un controllo di polizia ometteva di esibire, senza giustificato motivo, il proprio permesso di soggiorno pur essendone titolare.

Sempre a Novara è stato denunciato un 22enne italiano che si è reso responsabile dei reati di minaccia e violenza a pubblico ufficiale. Il giovane, che si trovava a bordo di un convoglio diretto a Milano Centrale privo di titolo di viaggio, alla richiesta da parte del capo treno di esibire un documento di identità valido, si è rivolto allo stesso con fare minaccioso e ha pronunciato frasi intimidatorie nei suoi confronti.