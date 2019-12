Torino, 450 grammi di marijuana in casa: 22enne ai domiciliari

Fermato sabato scorso dagli agenti della Squadra volante, per un 22enne italiano residente in via Genova, a Torino, è scattata la perquisizione domiciliare in quanto sospettato di detenere droga.

Hanno avuto ragione i poliziotti: nella stanza da letto, infatti, sono stati trovati circa 10 grammi di marijuana in un barattolo di vetro. La perquisizione si è quindi estesa al locale cantine, dove è stata rinvenuta una busta di plastica al cui interno erano nascosti 450 grammi di marijuana. Sequestrati anche un bilancino di precisione e 600 euro. Il giovane è finito ai domiciliari.