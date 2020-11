Torino, 82enne colta da malore in strada: i vigili tentano di rianimarla, ma muore in ospedale

In attesa dell'arrivo dei soccorsi, gli agenti, chiamati da alcuni passanti, hanno praticato le manovre cardiorespiratorie nel tentativo disperato di salvarla

E' successo in piazzale Grande Torino

Si è sentita male all’improvviso mentre camminava. Chiamati da alcuni passanti, sono intervenuti i vigili urbani che hanno tentato di rianimarla in attesa dell’arrivo dei soccorsi, ma poi è morta in ospedale. E’ successo ieri mattina in piazzale Grande Torino, davanti al ‘Pala Alpitour’: vittima, un’anziana di 82 anni.

I motociclisti del reparto radiomobile della polizia municipale, in zona per i controlli anti-covid, sono stati fermati in prossimità dell’incrocio tra i corsi Sebastopoli e Agnelli: la donna giaceva a terra priva di sensi, respiro e battito cardiaco; pertanto hanno richiesto subito l’intervento del 118.

Nell’attesa, uno degli agenti ha iniziato a praticare le manovre cardiorespiratorie nel tentativo disperato di rianimare la donna. Pochi minuti dopo è sopraggiunta l’ambulanza: i medici hanno proseguito la pratica di rianimazione riuscendo a ripristinare una minima attività cardiaca.

La donna è stata immediatamente trasportata in codice rosso al Mauriziano, scortata dagli agenti motociclisti, ma è deceduto in ospedale.