Torino, a settant’anni chiama casa un bar: «Colpa del gioco, mi ha rovinato»

Svegliarsi a quasi 70 anni ed essere costretti a chiamare casa un bar. E’ la drammatica storia di Paolo, sfrattato due settimane fa da un appartamento di via Lombardore 11 e ora diventato un senzatetto.

Paolo bazzica tra le panchine e i bar di Barriera di Milano, appoggiandosi a una stampella. E convivendo con una trombosi a una gamba e un vecchio incidente stradale di cui porta ancora i segni.

«Lo sfratto? Me la sono cercata» ammette l’anziano, ex macellaio. «Per anni ho sempre pagato, poi sono caduto nel vizio del gioco. Ho perso mia moglie, è andata via e mi ha lasciato solo» prosegue l’uomo, visibilmente triste. Dopo aver perso la casa Paolo ha scoperto nuovi amici. In strada c’è chi gli offre un caffè o chi una pacca sulle spalle. E lui utilizza i soldi della pensione per mangiare. E pagare un vecchio debito. Ma è al civico 180 di corso Giulio Cesare che ha trovato qualcosa in più: un tetto contro la pioggia. «All’una – racconta Paolo – entro nel bar, mi siedo e mi appoggio al muro. Cerco di dormire qualche ora. Poi alle 8 mi alzo e me ne vado. I gestori sono molto gentili con me e io cerco di non disturbare».

Ma come Paolo ci sono anche altre persone costrette a fare la sua stessa vita. «Ho incontrato un altro uomo che, come me, dorme in un bar». A mandarlo in tilt, però, è stato il demone del gioco. Paolo, in passato, ha sperperato molti soldi, arrivando a non riuscire nemmeno più a pagare l’affitto. Quei giorni, assicura lui, sono lontani. «Ho anche ospitato una donna – conclude Paolo – perché io sono fatto così, se posso aiuto».

Ora, però, è lui ad aver bisogno di una mano. Per smettere di dormire dentro al bar e tornare ad avere una nuova casa. L’uomo, spiegano dal Comune di Torino, è seguito dai servizi sociali. E ha presentato domanda per emergenza abitativa, partecipando al bando per la casa popolare. «Gli è stata proposta anche una pensione, a costi contenuti, ma lui ha detto di no» spiegano da Palazzo Civico. «La soluzione – continuano – è che lui si faccia aiutare dai servizi sociali». Chi volesse aiutare Paolo a trovare un tetto può chiamare al numero di telefono 329.3621067.