Torino, abbandona i cani in auto al caldo nel parcheggio: denunciata

Era arrivata al centro commerciale del Lingotto, aveva parcheggiato l’auto e aveva lasciato i suoi due rottweiler nella vettura nelle ore più calde della giornata: dopo le segnalazioni dei passanti, preoccupati per le loro condizioni, la donna è stata quindi denunciata, mentre i cani sono stati dati in affidamento al canile municipale.

SENZ’ACQUA E SENZ’ARIA

Il parcheggio sotterraneo non ha contenuto le alte temperature del pomeriggio: i rottweiler erano stati visti da più passanti non in ottime condizioni, uno in una gabbia e l’altro bloccato da un filo, entrambi sofferenti e assetati. E’ stato necessario l’intervento della polizia locale, che ha aiutato ad aprire la macchina e a risalire alla proprietaria dei cani, tramite i microchip degli animali.