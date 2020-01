Torino, abbandonano i figli piccoli in auto per fare la spesa: denunciati i genitori

E' successo nel parcheggio multipiano in corso XI Febbraio: ad avvisare la polizia municipale è stato un passante. I genitori sono tornati soltanto dopo un'ora

Per circa un’ora due bambini di 2 e 10 anni sono rimasti chiusi in auto, mentre i genitori facevano la spesa. E’ successo, oggi (sabato 18 gennaio), a Torino: intorno alle 15, un passante ha segnalato a una pattuglia del V comando Borgo Vittoria/Madonna di Campagna/Lucento/Vallette della polizia municipale che, all’interno del parcheggio multipiano Palazzo in corso XI Febbraio all’angolo con corso Regina Margherita, si trovava un’auto con due bambini abbandonati a bordo.

Gli agenti hanno subito individuato il veicolo, con targa spagnola, con i due piccoli, apparentemente tranquilli. Sul posto sono sopraggiunti anche gli agenti del comando Porta Palazzo, che hanno prestato assistenza ai bimbi in attesa del ritorno dei genitori. Il padre, di nazionalità spagnola, e la mamma, di nazionalità ucraina, sono tornati solo dopo un’ora: per loro è scattata una denuncia per abbandono di minori.