Ha preso a calci e schiaffi il marito. E non solo, ha anche tentato di spruzzargli dello spray al peperoncino. Pazza di gelosia. I carabinieri hanno arrestato una 28enne di origini russe per maltrattamenti in famiglia.

E’ successo a Torino: la donna ha completamente perso la testa dopo aver letto dei messaggi sullo smartphone del consorte. L’uomo ha denunciato di essere stato più volte aggredito, per questo motivo i militari dell’Arma lo hanno esortato a rivolgersi a un centro antiviolenza.