Torino, accoltella e ferisce gravemente l’ex fidanzata in strada: arrestato

La ragazza, studentessa greca di 20 anni, è ora ricoverata all'ospedale Mauriziano in prognosi riservata

Terrore nella serata di ieri nel quartiere San Salvario, a Torino, dove un giovane albanese ha accoltellato ripetutamente l’ex fidanzata in strada, ferendola gravemente.

L’AGGRESSIONE IN LARGO MARCONI

E’ accaduto in largo Marconi. L’uomo, secondo gli inquirenti, ha aggredito la donna forse per motivi “passionali” e l’ha attaccata con diversi fendenti al torace, all’addome e al collo.

I PASSANTI ALLERTANO IL 112

Alcuni passanti, vista la scena, hanno allertato il 112 che è quindi intervenuto immediatamente per bloccare l’aggressore, ancora nelle immediate vicinanze del luogo del delitto. Gli agenti hanno inoltre recuperato il coltello utilizzato. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all’ospedale Mauriziano e ricoverata in prognosi riservata.