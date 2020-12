Torino, accoltella la moglie durante un litigio: arrestato per tentato omicidio

Questa notte i carabinieri hanno arrestato a Lombardore, in provincia di Torino, un 48enne rumeno per tentato omicidio nei confronti della moglie di 45 anni, anch’ella rumena. Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe accoltellato la moglie durante un litigio nato per futili motivi. Ora la vittima è in prognosi riservata all’Ospedale di Ciriè, mentre l’uomo sarà condotto al carcere di Ivrea.