Torino, accosta il furgone pieno di materassi e masserizie e li sversa in strada nella notte

Gli agenti della municipale hanno beccato un giovane marocchino: accertamenti in corso sul proprietario del mezzo

Controlli della polizia municipale a Torino. Nella notte gli agenti della pattuglia ‘Milano 13’ hanno sorpreso un uomo intento a gettare materassi e masserizie in via Gottardo, nel trincerone dell’ex ferrovia che conduce allo Scalo Vanchiglia, scaricandoli da un furgone.

Priva di documenti, la persona è stata accompagnata al comando dove è stata identificata – si tratta di un giovane di nazionalità marocchina – e in via Bologna è stato raggiunto dal proprietario del Ducato, che si è dichiarato estraneo all’accaduto.

A tale scopo in queste ore vengono effettuati gli accertamenti per definire la sua posizione. Il mezzo, utilizzato usualmente per lo sgombero di cantine e di solai, è stato posto sotto sequestro e affidato a un autosoccorso convenzionato, con una sanzione di 600 euro.