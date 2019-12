A Torino ad agosto il raduno internazionale di Frydays for Future

Sarà Torino a ospitare ad agosto il raduno internazionale dei Fridays for future, il movimento che si batte contro i cambiamenti climatici. Gli attivisti della rete mondiale hanno infatti espresso le proprie preferenze, scegliendo il capoluogo piemontese come sede dell’incontro.

Battuta la concorrenza di Dresda, l’altra candidata, con una percentuale piuttosto netta: 76 a 24%. In pratica, tre attivisti su quattro hanno indicato in Torino la location ideale per il raduno estivo che richiamerà in città numerosi manifestanti, prima fra tutte Greta Thunberg.

L’idea di promuovere Torino per l’importante appuntamento, che prevede cinque giorni di conferenze, riunioni, e assemblee dedicate al futuro del pianeta, alla salvaguardia dell’ambiente e del clima, era stata lanciata lo scorso venerdì proprio durante la visita della sedicenne svedese.