Molto presto stato di famiglia, certificati di nascita e residenza e altri documenti potranno essere chiesti anche in edicola. Su proposta degli assessori all’Innovazione e al Commercio, Paola Pisano e Alberto Sacco, la giunta comunale ha approvato, oggi, una deliberà che, dalle prossime settimane, trasformerà di fatto le edicole in uffici anagrafici.

Per il rilascio e la stampa dei certificati il richiedente pagherà al giornalaio 2 euro 50 centesimi per ogni documento, a cui eventualmente si aggiungerà il costo della marca da 16 euro per i documenti richiesti in carta bollata.