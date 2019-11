Torino, adesca una studentessa Erasmus e tenta di violentarla nel bagno di un bar

Ha tentato di violentare una studentessa polacca di 24 anni in Italia per il progetto Erasmus, ma per fortuna le urla della vittima hanno evitato il peggio e l’aggressore è finito in manette. E’ successo ieri sera, nel quartiere Aurora di Torino. Dietro le sbarre un pakistano di 23 anni.

IL FATTO.

Il giovane ha adescato la studentessa alla fermata del tram. Le ha spiegato che a causa dello sciopero non tutti i mezzi pubblici si sarebbero fermati e quindi si è offerto, con un connazionale, di accompagnarla per un tratto di strada in attesa dell’arrivo di un tram.

La ragazza si è subito resa conto che le intenzioni dei due erano tutto tranne che amichevoli e li ha assecondati visto l’orario, il buio e la scarsa conoscenza della lingua italiana. I due accompagnatori hanno poi chiesto alla studentessa se volesse fare una sosta in un bar per bere qualcosa.

La ragazza ha acconsentito: quando si è assentata per andare in bagno, uno dei due l’ha seguita, si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a palpeggiarla. La vittima è riuscita a gridare e a dare l’allarme. I clienti del bar hanno chiamato subito il 112: immediato l’arrivo dei carabinieri che hanno arrestato il pakistano.