Torino, affittano un appartamento per una festa di compleanno: ragazzi sanzionati

In barba alle norme anti contagio da Covid 19, una decina di ragazzi, tutti sulla ventina, avevano affittato un appartamento di uno stabile di corso Lombardia per festeggiare un compleanno. A causa dei forti rumori provenire dall’alloggio, però, dopo la mezzanotte diversi condomini hanno deciso di allertare la Polizia che è intervenuta poco dopo.

Una volta all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno trovato anche dell’hashish su un tavolo, per il cui possesso sono stati sanzionati tre ragazzi presenti. Tutti, invece, sono stati sanzionati per aver violato le norme per il contenimento della diffusione del Covid 19. L’alloggio era stato affittato su una piattaforma online.