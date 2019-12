Torino, agente libero dal servizio fa arrestare spacciatore

Il pusher è stato acciuffato in un pub di via Sant’Ambrogio

Stava camminando sotto casa, alle 23.30 circa, quando ha notato uno straniero, che veniva affiancato da un’auto su via Pozza Strada, a Torino. Dopo un breve scambio di battute col conducente del veicolo, l’uomo è salito a bordo. Il poliziotto, libero dal servizio, ha visto chiaramente lo straniero estrarre qualcosa dalla bocca e consegnarlo a chi guidava. Memorizzato modello e numero di targa, ha informato subito il 112: poi è salito a bordo della propria auto mettendosi sulle tracce del veicolo in questione.

Il presunto pusher è quindi entrato in un pub di via Sant’Ambrogio, dove hanno fatto irruzione gli agenti della Squadra Volante. In manette è finito un 35enne senegalese, già gravato da precedenti, trovato in possesso di 400 euro in contanti. E’ stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.