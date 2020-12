La rapina in via Tabacchi: la signora, di 66 anni, costretta a ricorrere alle cure dell'ospedale

I carabinieri hanno arrestato un giovane marocchino di 17 anni, domiciliato a Torino, per rapina. Il minore ha aggredito e buttato a terra una donna di 66 anni mentre tornava a casa, per rapinarle i suoi braccialetti in oro.

È accaduto alle sei di sera del 26 ottobre scorso in via Tabacchi, a Torino. Subito dopo la rapina, la donna era stata soccorsa da alcune amiche che avevano chiamato il 112. I carabinieri della Compagnia San Carlo e l’ambulanza erano arrivati immediatamente. La vittima e alcuni testimoni avevano raccontato ai militari dell’Arma quanto era accaduto e avevano fornito anche una descrizione sommaria del rapinatore.

L’analisi e la visione delle telecamere di videosorveglianza installate intorno al luogo dell’aggressione, hanno permesso agli investigatori di identificare il rapinatore e di notificargli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e contestargli la rapina. La donna è stata accompagnata all’ospedale, dove è stata medicata per diverse ecchimosi sul corpo.