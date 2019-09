Torino, aggredisce il controllore che lo voleva multare: arrestato

Un arresto a Torino per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale: è accaduto lo scorso mercoledì pomeriggio quando un uomo è stato trovato senza biglietto su un autobus della linea 30. Proprio mentre i controllori stavano per multarlo, il malintenzionato ha sferrato due pugni al torace ad uno degli operatori per poi darsi alla fuga in direzione della Gran Madre.

A fermarlo sono stati gli agenti della Squadra Volante, che, dopo una breve ricerca, lo hanno trovato e quindi ammanettato. Il giovane ha inoltre fornito false attestazioni sull’identità personale e minacciato gli agenti. Il controllore colpito è stato visitato e giudicato guaribile in tre giorni.