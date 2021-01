Torino, aggredisce l’ex moglie e le vicine davanti alla suocera e alla figlia: arrestato

Ha scatenato la sua ira verso la moglie, colpendola violentemente al volto davanti alla suocera e alla figlia minore. E’ accaduto a Torino negli scorsi giorni: l’uomo, 50enne, è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni.

UN MATRIMONIO INSTABILE

L’evento è stato solo il culmine di una serie di episodi di aggressività da parte dell’uomo, quali minacce sul posto di lavoro, aumentate dopo che la moglie, nel mese di dicembre scorso, aveva deciso di rifugiarsi dai suoi genitori. Un matrimonio caratterizzato dall’instabilità a causa ai comportamenti dell’uomo, caratterizzati dal vizio del gioco d’azzardo e il conseguente sperpero di denaro che portava ai litigi animati con la moglie.

L’ULTIMA AGGRESSIONE

Nei giorni scorsi, con la scusa di voler vedere la figlia, l’uomo si è avvicinato pericolosamente alla ex moglie e, dopo un litigio nato per futili motivi, le ha preso il cellulare dalle mani per controllare i messaggi. Alla sua opposizione le ha sferrato un pugno all’occhio, facendola cadere per terra. Le ferite riportate hanno prognosi compresa fra i 15 e i 20 giorni. Le due vicine di casa sono accorse sulle scale del palazzo, a seguito del trambusto: l’uomo ha spintonato entrambe per poi darsi alla fuga prima dell’arrivo degli agenti di Polizia. Rintracciato a casa di alcuni parenti, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni.