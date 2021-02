Torino, aggrediscono rider con una bottiglia e gli rubano la bicicletta

Sabato sera da incubo per due rider, a Torino. Poco prima delle 21:30 gli agenti della Volante sono intervenuti perché due persone, dopo aver danneggiato una pensilina GTT all’incrocio tra corso Unione Sovietica e via Santa Fè, hanno aggredito un fattorino.

Prima lo hanno spintonato facendolo cadere dalla sua bicicletta, poi si sono impossessati del mezzo colpendolo al fianco con una bottiglia. Non paghi, si sono scagliati anche contro un secondo rider intervenuto in aiuto del collega. In questo caso, hanno cercato di impossessarsi della borsa che conteneva le pizze in consegna. Non riuscendoci, si sono allontanati in direzione di via Tunisi.

I poliziotti li hanno intercettati e bloccati proprio in via Tunisi. I due, di 25 e 26 anni, entrambi italiani e con precedenti, sono stati arrestati per rapina aggravata e danneggiamento.