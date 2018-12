Torino, aggredita drag queen: “Presa a pugni, ma li ho fatti scappare”

Aveva ancora addosso gli abiti da drag queen, la parrucca e un paio di tacchi altissimi, con i quali si era esibita poche ore prima in uno spettacolo con lo pseudonimo di Elecktra Bionic: Mattia Di Renzo, make up artist (di giorno) di 24 anni, ha raccontato di aver subito un’aggressione alle 4 della notte tra venerdì e sabato in zona Santa Giulia, a Torino.

“Dopo aver lavorato in una festa privata in versione drag queen e dopo aver fatto un salto alla discoteca Centralino, stavo andando con un amico a mangiare un panino”, è il racconto di Mattia. “Arrivato in via Bava, ho parcheggiato e due ragazzi mi sono saltati sulla macchina. Quando sono sceso per capire cosa stesse succedendo, hanno iniziato a urlare, a insultare me e il mio amico, a offendere. Uno mi ha tirato un pugno sul petto e mi ha graffiato”.

Nonostante le botte e gli insulti, Mattia è riuscito a mettere in fuga gli aggressori: “Io ho reagito. So di essere quasi due metri e di essere un uomo, nonostante la minigonna. Dopo la colluttazione sono scappati”. Curato presso il pronto soccorso del San Luigi per una ferita al braccio, Di Renzo ha sporto denuncia per l’accaduto. Al suo fianco il coordinamento di TorinoPride, che con una nota ha reso noto l’accaduto.