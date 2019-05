Torino, aggredito poliziotto: un pregiudicato gli stacca parte di una falange con un morso

Un 23enne nigeriano, fermato per un controllo, ha dato in escandescenza in questura e si è scagliato con violenza contro l'agente

Lo ha aggredito, lo ha preso a morsi e gli ha strappato il polpastrello della prima falange dell’anulare della mano sinistra. Autore dell’aggressione un pregiudicato nigeriano di 23 anni. Vittima, invece, un poliziotto.

Il giovane pregiudicato era stato fermato per un controllo dagli agenti della squadra volante in via Passo Buole, a Torino, e condotto in questura per l’identificazione. Ultimato il foto segnalamento, però, ha dato in escandescenza.

Il nigeriano si è infatti scagliato con violenza contro il poliziotto e lo ha morso alla mano sinistra. Solo a fatica gli altri agenti sono riusciti a immobilizzarlo. Il poliziotto ferito è stato trasportato in ospedale, al Cto, per le cure del caso mentre il cittadino nigeriano – risultato irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti a carico – è stato arrestato.

Dal Cto spiegano come il paziente abbia perso il polpastrello della prima falange del dito anulare della mano sinistra. Su di lui verrà eseguito un intervento in anestesia locale di pulizia e copertura con parte della pelle stessa del paziente staccata, la quale verrà trasformata in innesto per coprire la perdita di sostanza. L’intervento sarà eseguito dall’equipe di Chirurgia della mano del dottor Bruno Battiston. La prognosi prevista è di 15 giorni, salvo complicazioni.