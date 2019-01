Torino, aggressione omofoba in un condominio: “Brutto ricchione, ti ammazziamo”

Un uomo di 53 anni sarebbe stato aggredito e apostrofato con insulti omofobi, a Torino, da una decina di giovani condomini nella palazzina in cui convive con il compagno, secondo quanto riportato da sito “Gaynews” e “Arcigay Torino“. Medicato all’ospedale Molinette, l’uomo ha riportato lesioni multiple, ecchimosi, frattura al setto nasale e una prognosi di 30 giorni.

LA DENUNCIA DELL’ASSESSORE GIUSTA

L’assessore comunale ai diritti, Marco Giusta, ha commentato la notizia dicendosi “seriamente preoccupato“. “Ho già scritto alla persona aggredita e al nucleo di prossimità della polizia municipale – afferma Giusta – per offrire la mia disponibilità e quella dell’assessorato per fare fronte alla situazione. So che le associazioni si stanno già muovendo per dare il loro supporto, tramite gli sportelli accoglienza e legali e l’assessorato sarà disponibile a qualunque azione si voglia costruire”.

LA RICOSTRUZIONE DELL’ACCADUTO

Lo scorso 2 gennaio, secondo quanto viene riportato, il cinquantatreenne sarebbe stato colpito con calci e pugni dai ragazzi che, a quanto pare, lo avevano avvicinato con il pretesto di chiedergli una sigaretta. “Brutto ricchione ti ammazziamo” le parole che gli sarebbero state rivolte contro. Il giorno successivo, sempre secondo il testo, dai familiari degli aggressori sarebbero arrivati nuovi insulti.

ARCIGAY: “AGGRESSIONE FIGLIA DEL CLIMA POLITICO”

“L’attuale clima politico nazionale, che mostra altrettanta e più assordante indifferenza nei confronti dell’agire violento nei confronti di chi è reputato diverso e, in questo caso, sbagliato, legittima violenze di questo tipo” è il commento di Francesca Puopolo, portavoce di Arcigay Torino. “Un gesto – prosegue – che si cela dietro la sicurezza del gruppo nei confronti di un’unica persona ritenuta colpevole della sua visibilità. A peggiorare la situazione, l’indifferenza dei vicini e il clima minaccioso che si è creato intorno a lui dopo l’aggressione”.

CERUTTI: CONTRASTARE ODIO VERSO DIVERSO

“Auspichiamo che la giustizia intervenga celermente e mettiamo a disposizione il Fondo regionale antidiscriminazioni nell’iter giudiziario a difesa della vittima” dice l’assessore alle Pari Opportunità del Piemonte, Monica Cerutti. “Dobbiamo sempre di più contrastare – afferma Cerutti, che ha espresso solidarietà alla vittima e al compagno – il clima di odio verso il diverso, che tende a legittimare atti come questo”. “Purtroppo il non rispetto delle differenze – aggiunge – ha assunto anche veste istituzionale. La Regione Piemonte invece ha scelto di stare dalla parte dei diritti a 360 gradi, in modo netto, poiché la condanna degli atti discriminatori non puo’ essere a corrente alternata, in base al tipo di differenza”.