Torino, aggressione con pistola carica in via Giachino: arrestato 36enne

Era in possesso di una pallina di crack e, nel tentativo di fuga dal controllo degli agenti, li ha minacciati con una pistola calibro 22 carica. E’ accaduto martedì scorso in via Giachino a Torino: il personale del Comm.to Madonna di Campagna ha arrestato un uomo di 36 anni di origini marocchine.

UN MESE FA IL LITIGIO E LO SPARO AD UN 20ENNE

L’uomo, secondo i primi accertamenti, è stato anche protagonista di un litigio con un connazionale di 20 anni circa un mese fa, sempre per motivi inerenti al consumo di stupefacenti. Nel diverbio il 20enne è rimasto ferito alla spalla da un colpo d’arma da fuoco, la stessa che il malvivente aveva con sé durante il controllo di martedì scorso. I poliziotti hanno disarmato prontamente il 36enne e hanno rinvenuto altri tre proiettili dello stesso calibro. L’arma in questione risultava provento di furto in abitazione: per questo il marocchino è stato arrestato per porto illegale di arma da sparo e denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.