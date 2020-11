A Torino, proprio come ai Parioli

Oltre a quella stanza affittata da un pedofilo alle baby squillo c’è molto di più. Proprio come in quel seminterrato dei Parioli dove due ragazzine, sette anni fa, hanno scoperchiato i vizi di Roma Capitale. C’è un fenomeno molto più vasto e radicato a Torino che non coinvolge solo giovanissimi precipitati in un sordido mercato di sesso e di abbandono. C’è un mondo fatto di perversioni e di amare delusioni, ma anche di sfrenato desiderio di fare soldi per comprarsi tutto, cominciando magari con il sushi a colazione, con liquori di marca, con la “maria” per farsi le canne. Fino ai jeans firmati e alle borse di moda. Senza porsi alcuna remora morale, perché quella stanzetta era aperta al mondo con i siti di incontri. Ragazzine e ragazzini insieme perché così “l’offerta era completa” per la clientela fino al sesso di gruppo offerto da “fratello e sorella”. Uno o più incontri al giorno, pochi spiccioli al vecchio per l’affitto del letto, o niente se l’amico di quei pochi minuti si accontentata di farlo in auto. L’inchiesta che ha scoperchiato questa vicenda sordida di fatto denuncia un modo di vivere di giovanissimi emarginati, ma non solo. E apre tanti, troppi interrogativi sulla bestia che si agita nella pancia dei social dove tutto è in vendita e tutto si può comprare. Lo dicono chiaro i protagonisti: lì c’è trippa per gatti e dobbiamo approfittarne. Così il giro si allarga e loro sono pronti a tutto per non perdere soldi e occasioni. In due, in tre, con uomini che si portano l’amica. Manca, a dispetto di Roma Capitale un particolare non da poco: i nomi di chi abusava di minorenni, maschi e femmine. E non vale tirare la pietra solo sulle periferie su cui si finisce per scaricare sempre tutto, per salvaguardare l’integrità sabauda. Il web che ci insegna ad andare oltre, registra tutto, e lo dimostrano le intercettazioni che sono la base dell’inchiesta. Forza, scoperchiamo davvero la pentola della vergogna.

