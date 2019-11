Torino, aizzano cani contro i poliziotti per fuggire dopo un furto: tre arresti

Caos al Carrefour di via Madama Cristina: ieri notte, intorno alle 2, un 31enne italiano ha rubato diversi prodotti dal supermercato per poi, appena notato da una guardia giurata, scappare con l’aiuto della fidanzata e di un amico, che hanno aizzato due cani contro l’agente. I tre sono stati arrestati dopo un breve inseguimento.

L’ACCADUTO

L’uomo, vistosi quasi immediatamente scoperto, ha prima spintonato e colpito la guardia per avere lo spazio per la fuga e poi è stato raggiunto dai complici che, vedendolo in difficoltà, hanno aizzato i due cani contro l’agente e un cliente che si era avvicinato a prestare soccorso al vigilante. Ha avuto la peggio proprio quest’ultimo, che è stato azzannato alla gamba da un animale e ha riportato ferite guaribili in 10 giorni. I tre poi hanno proseguito la fuga verso via Madama Cristina, dopo aver rotto un vetro della finestra del supermercato, ma sono stati presto individuati e fermati da personale della Squadra Volante.

I RESPONSABILI

L’autore della rapina è italiano, con numerosi precedenti specifici, mentre i due complici sono una 21enne svizzera ed un 32enne della Repubblica Dominicana, arrestati per favoreggiamento in concorso.