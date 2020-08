Torino, al Bioparco Zoom nasce cucciolo di ippopotamo [FOTO e VIDEO]

Evento storico al Bioparco Zoom di Torino. Lo scorso giovedì 6 agosto, alle ore 5.30, Lisa, un ippopotamo femmina di 33 anni, ha dato alla luce il suo cucciolo.

E’ accaduto nell’holding interna dell’habitat Hippo Underwater. Già dal peso di 50 kg (arriverà anche a 250 alla fine dell’anno di allattamento), il piccolo ha imparato a nuotare utilizzando il dorso della madre per riposarsi sulla superficie dell’acqua.

Per prendere il latte, invece, si attacca alla mamma e lo fa proprio quando lei è in immersione, poppando sott’acqua per circa 20 secondi, in apnea, con narici e orecchie chiuse. In Europa (dati EAZA 2017) sono ospitati circa 200 ippopotami in 78 strutture zoologiche: ogni anno ne nascono solo 10 esemplari in totale. Il cucciolo sarà visibile sia dalla vetrata nell’habitat Hippo Underwater sia dal vetro nella piscina di Malawi Beach.