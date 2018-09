Torino, al Sant’Anna primo studio al mondo su un nuovo test del Dna fetale per lo screening prenatale non invasivo

Basterà un prelievo di sangue materno per diagnosticare le malattie del feto

Per la prima volta al mondo all’ospedale Sant’Anna di Torino è partito lo studio su un nuovo test del Dna fetale per lo screening prenatale non invasivo. Lo scopo è quello di confrontare i risultati di un nuovo test del Dna fetale con i risultati dei metodi tradizionali di calcolo del rischio di trisomia 21 fetale (età materna, test combinato/ integrato), con l’obiettivo di elaborare un miglior percorso di accesso alla diagnosi prenatale invasiva che sia basato su test con maggiore sensibilità e tasso inferiore di falsi positivi.

In tal modo sarà possibile progressivamente ridurre il numero di donne per le quali è indicato eseguire i test diagnostici invasivi, amniocentesi e il prelievo di villi coriali, che comportano un rischio aggiuntivo di aborto. Anche perché su 100 neonati 97 stanno bene e sono sani, ma 3 presentano anomalie o condizioni patologiche genetiche.

Con un semplice prelievo di sangue materno, da cui viene estratto e analizzato il Dna libero fetale, sarà possibile avere una prima indicazione delle caratteristiche genetiche del feto, fino ad oggi analizzabili solo con esami più invasivi, quali l’amniocentesi e il prelievo dei villi coriali.

Questa metodica può consentire una valutazione del rischio di malattie cromosomiche fetali più accurato rispetto ai test “tradizionali”, cioè i test combinato/integrato. Ciò significa che è un test più sensibile e più specifico, con meno falsi negativi e meno falsi positivi, e che quindi verrà fatta l’amniocentesi o il prelievo di villi coriali solo in casi meglio accertati a un numero molto inferiore di future mamme. Sul Dna libero fetale è possibile valutare non solo il rischio di trisomia del cromosoma 21, causa della sindrome di down, ma anche di trisomia 18 e 13, seppure con diversa sensibilità e specificità.

Il test del dna fetale non è offerto per ora da nessuna struttura pubblica.

Questo progetto – che durerà circa un anno – si pone l’obiettivo di comparare tre metodiche: test di screening tradizionali (combinato/integrato), test diagnostici (amniocentesi/villi) e questo nuovo test del Dna fetale.

Lo studio, di cui è responsabile la dottoressa Enza Pavanello, viene offerto alle donne che eseguono l’amniocentesi o il prelievo di villi coriali presso il Centro di Ecografia Ostetrica Ginecologica e Diagnosi Prenatale dell’ospedale Sant’Anna di Torino (diretto dalla dottoressa Elsa Viora) del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia (diretto dal dottor Daniele Farina). Degli esami di laboratorio se ne occupano la Biochimica Clinica (diretta dal dottor Giulio Mengozzi) e la Genetica Medica universitaria (diretta dalla professoressa Barbara Pasini) del Dipartimento di Medicina di Laboratorio della Città della Salute (diretto dal professor Antonio Amoroso).