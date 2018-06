Torino, al via gli eventi della Festa di San Giovanni. Si parte con majorette e costumi d’epoca LE FOTO

Dalle 17 le vie del centro storico sono state il palco di un doppio corteo formato dalle majorette e dalla sfilata in costumi d’epoca.

Al corteo ha preso parte anche l’associassion piemonteisa con Gianduja e Giacometta: <E’ un giorno molto speciale per noi – ha commentato Giulietta Miele, presidente dell’associassion piemonteisa – solo due mesi fa era l’anniversario della morte di Andrea Flamini, il vero e unico Gianduja di Torino. San Giovanni per lui e per tutti noi è sempre stato un momento importante. Ci sarebbe piaciuto prendere parte ai festeggiamenti di San Giovanni in maniera più decisiva ma evidentemente ci sono delle difficoltà>.

Dalle 22 in piazza Castello è in programma la tradizionale accensione del “farò”, seguita dal concerto del coro gospel “The White Gospel Group”.