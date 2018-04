Torino, al via il primo corso in storia dell’omosessualità

Ha preso ufficialmente il via a Palazzo Nuovo il corso in Storia dell’omosessualità, il primo del genere in Italia, inserito nel programma triennale della laurea in Dams ma aperto a tutti gli studenti delle facoltà umanistiche dell’Universita’ di Torino.

Il corso è facoltativo, si articola in 18 lezioni di due ore ciascuna e può contare su oltre 300 iscritti. In cattedra Maya De Leo, che nel corso della prima lezione ha dato parola all’assessora comunale alla Cultura, Francesca Leon.

“Questo corso ha un forte significato simbolico, è necessario costruire il cambiamento attraverso la conoscenza e lo studio”, ha sottolineato l’assessora, mentre la preside del corso di laura in Dams, Giulia Carluccio, ha ribadito che “la conoscenza storica è fondamentale e per questo abbiamo inserito il corso nel triennio di studi: vogliamo che sia un contributo alla costruzione di conoscenza storica”.

Da parte sua Maya De Leo ha affermato che l’obiettivo del corso è “capire come l’omossesualità è stata rappresentata a partire dal tardo Settecento. C’è bisogno degli studi di genere, che tematizzino e analizzino da varie prospettive l’omosessualità”.