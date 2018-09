La pistola elettrica non letale da oggi in dotazione alle forze dell'ordine in dodici città italiane

Parte anche a Torino la sperimentazione del taser, la pistola elettrica non letale che, come spiegato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, “aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro”. In totale sono dodici le città italiane in cui sarà sperimentato il taser.

Il mese di agosto è stato utilizzato per formare le forze dell’ordine attraverso un corso al comando del nucleo radiomobile dei carabinieri tenuto da istruttori specializzati, al termine del quale sono stati abilitati venti militari dell’Arma.

L’apparecchio sarà impiegato da una pattuglia per ogni turno di servizio.