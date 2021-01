L'intervento della Polizia è in corso in queste ore: circa 50 le persone presenti nella palazzina di corso Giulio Cesare 45

È in corso da questa mattina l’intervento di sgombero dell’immobile sito in corso Giulio Cesare 45, a Torino: a comunicarlo la Polizia, in azione dalle prime luci dell’alba.

La palazzina, nel quartiere Aurora, sarà liberata in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dall’Autorità Giudiziaria. L’immobile in considerazione è occupato dal 2014: circa 50 le persone presenti.