Torino, al via i test sierologici per gli agenti di polizia locale

“Da oggi gli agenti della Polizia Municipale di Torino che lo desiderano stanno effettuando i test sierologici per la ricerca di anticorpi anti COVID-19″. Lo annuncia, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, la sindaca Chiara Appendino.

“Grazie al Protocollo d’Intesa firmato tra il Comandante Bezzon e il Direttore Generale ASL Picco”, prosegue Appendino che non nasconde la propria soddisfazione per l’avvio dei test.

“Ringrazio ancora il corpo di Polizia Municipale per non essersi risparmiato in questi difficili mesi, il personale sanitario e la Regione Piemonte – conclude la sindaca – per l’importante iniziativa per la salute dei nostri civich”.