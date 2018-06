Torino, alimenti in cattivo stato di conservazione. Sanzionata pizzeria al taglio in largo IV marzo

Operazione della municipale di Torino. Gli agenti del reparto di polizia commerciale hanno denunciato il gestore di un negozio di pizza al taglio in largo IV marzo.

In un magazzino è stata notata una cella congelatore contenente alimenti di vario genere destinati alla successiva somministrazione, alcuni acquistati congelati/surgelati e altri, circa 20 chilogrammi, portati allo stato di congelamento in un momento successivo, senza però aver fatto uso di abbattitore.

Dall’attenta analisi dei cartellini indicanti gli ingredienti presenti dei tranci di pizza esposti emergeva, inoltre, che alcuni di questi, proposti agli avventori, quali basi delle pizze farcite, non avevano a corredo alcuna indicazione dello stato fisico di origine (congelati/surgelati).

Esaminando i tabelloni, presenti sopra il bancone espositivo, riportanti la descrizione delle fasi di preparazione delle pizze, emergeva che nel pannello corrispondente alla fase “farcitura” era indicata la dicitura “freschi, gustosi, artigianali e italiani” in contrasto con quanto rinvenuto all’interno della cella congelatore.

Così gli agenti hanno sanzionato il proprietario con l’ipotesi di reato di vendita di sostanze non genuine come genuine.

Infatti è stato accertato il cattivo stato degli alimenti, conservazione, portati arbitrariamente allo stato di congelamento/surgelazione senza l’utilizzo di idonea attrezzatura atta a scongiurare il pericolo di alterazione degli stessi, e compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all’acquirente una cosa per un’altra ovvero una cosa per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata, detenendo per la somministrazione alimenti congelati senza aver indicato sul menù il reale stato fisico di conservazione.