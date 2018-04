Torino, alimenti in cattivo stato di conservazione: scattano multe e sequestri

Controlli della polizia municipale in una kebabberia di via Breglio e in un mini-market di via Assisi

Controlli a tappetto della polizia municipale a Torino. Gli agenti della sezione 5 Madonna di Campagna hanno denunciato e sanzionato un cittadino di nazionalità turca, titolare di un negozio di kebab in via Breglio, nei pressi di via Conte di Roccavione. In un freezer hanno trovato carne di kebab e altri prodotti disposti alla rinfusa, senza protezione e in cattivo stato di conservazione. Gli alimenti sono stati posti sotto sequestro.

In un mini-market di via Assisi, nei pressi di via Belgirate, gestito da cittadini di nazionalità, gli agenti hanno poi rinvenuto all’interno di alcuni pozzetti congelatori pesci e carne di pollo custoditi in buste di plastica, tipo shopper, non idonee a una corretta conservazione e pericolose per la salute pubblica. Anche in questo caso i prodotti (32 Kg di pesce e 8 Kg di pollo) sono stati sequestrati. Il gestore è stato denunciato e gli è stata comminata una sanzione di 1.032 euro per la mancata esposizione dei prezzi.

I civich del comando di Porta Palazzo, invece, hanno denunciato un cittadino di nazionalità macedone che, in piazza della Repubblica, vendeva profumi con marchi contraffatti.

Gli agenti della sezione 2 Mirafiori hanno inoltre sequestrato un camper Fiat Daily in sosta in corso Tazzoli (nei pressi di via Poma) di proprietà di un cinquantacinquenne residente a Livorno su cui gravava un ordine di sequestro del Tribunale di Livorno.

I controlli dei vigili si sono estesi anche alla verifica dei mezzi pesanti: fermato in corso Ferrara un autocarro Magirus con massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate. Il conducente stava effettuando un trasporto abusivo di merce senza aver ottenuto la licenza. Gli è stata applicata una sanzione di 4.130 euro e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Tra l’altro il mezzo non era stato sottoposto a revisione e che i documenti di circolazione non erano aggiornati.